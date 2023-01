OM : "Tudor a été sifflé comme un malpropre", Di Meco salue la capacité du Croate à retourner l’opinion

"On a mal accueilli et on a été malpoli avec Tudor. On l'a sifflé comme un malpropre. Je suis content qu'il soit reconnu." Éric Di Meco reconnaît l'ingratitude des supporters de l'OM envers Igor Tudor au départ et salue la capacité du Croate à retourner l'opinion.