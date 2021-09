"On dit souvent que si tu ne sais faire que du sport, tu ne vas rien faire de ta vie... Eh bien non !" regrette Ewanje-Epée

Maryse Éwanjé-Épée réagit aux récents propos de Mayer sur la place du sport à l'école et abonde dans le sens du décathlonien