PSG : "Jouer 2 mois suffira à Paris pour gagner la L1" parie Di Meco

Dans le "Super Moscato Show" ce lundi sur RMC, Eric Di Meco s'est montré confiant pour la fin de saison du PSG. Même si le début de saison des Parisiens a été inconstant, avec le printemps et les échéances qui se profilent (la course au titre de L1 et les quarts de Ligue des champions notamment) les joueurs de la capitale sauront élever leur niveau de jeu.