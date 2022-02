PSG: Malgré l'élimination en Coupe de France, Pochettino pas (encore ?) fragilisé

Le PSG quitte l'aventure de la Coupe de France dès les huitièmes de finale de la saison 2021/22. Le tenant du titre a été battu aux tirs au but par l'OGC Nice. Une défaite qui peut fragiliser un peu plus Mauricio Pochettino, déjà critiqué pour les prestation des Rouge et Bleu cette saison...