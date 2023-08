PSG : "Mbappé va régler tous les problèmes sur le terrain" affirme Di Meco

Dans Le Super Moscato Show, ce vendredi sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur le cas Mbappé. Qu'il n'ait pas été choisi capitaine du PSG ou qu'il ait été mis au ban par la direction ne change rien à l'affaire pour Mbappé après un été agité : quand on est (très) bon, on reste (très) bon. Et "Mbappé n'est pas fait comme nous" conclut Di Meco.