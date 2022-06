Roland-Garros : "Nadal ne va pas encore jouer quatre ou cinq ans", Serra voit l'Espagnol bientôt arrêter sa carrière

"Il ne va pas encore jouer quatre-cinq ans. Sa blessure l'empêche de prendre du plaisir et l'handicape dans sa vie quotidienne"

Florent Serra assure que le crépuscule de Rafael Nadal est imminent à cause de son corps et que Roland-Garros pourrait être sa grande dernière.