Séville 1-2 Lille : "Un formidable exploit" pour Di Meco qui juge les clubs français

Le Losc a remporté sa première victoire de la saison en Ligue des champions, après 2 nuls et 1 défaite. Une réjouissance pour Di Meco, qui rappelle les tristes résultats des clubs français en Champions League les dernières saisons, à l'exception du PSG. Et en plus, les clubs de Ligue 1 engrangent aussi les points en Ligue Europa et Conference League.