Super Moscato Show du 4 septembre – 15h/16h 40:43

C’est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Éric Di Meco et l’ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André



A 4 jours du début de la Coupe du Monde de Rugby on se demandera si les Bleus sont-ils favoris face aux Blacks ? Nous ferons un focus sur l’équipe d’Ecosse.



Le record de Verstappen : historique ou navrant pour la F1 ? et un débat sur Lyon et Lens au fond du classement de ligue1