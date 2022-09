Tennis : "On fait tout un pataquès (de l'altercation de Moutet) parce que le tennis français est aux abois" analyse Brun

"L'image n'est pas bonne pour ce sport-là, c'est certain. Mais on en fait tout un pataquès parce que le tennis français est aux abois. "

Le regard de Stephen Brun après la médiatisation de la vive altercation entre Moutet et Andreev