Top 14 : Moscato croit au second souffle de l'UBB

Vincent Moscato : "Oui, je crois que le rebond en championnat est possible pour l'UBB. Ils ont un mental forgé par Urios, un entraîneur de talent et de combat. Mode commando : il va falloir repasser par du très raide. Quand on parle de haute intensité..."