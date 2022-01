6 Nations 2022 : Réceptions, tiercé, repos... Le calendrier idéal pour la France ?

La France recevra à trois reprises, pour deux déplacements, lors du Tournoi cette année. Une pré-disposition quasi sine qua none pour un sacre... et les Bleus ont remporté leurs 3 Grands Chelems depuis 2000 en recevant l'Italie, l'Irlande et l'Angleterre, comme cette année. Quant aux deux déplacements, ils se feront lors des J3 et J4... mais avec un week-end de repos entre les deux.