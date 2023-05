Best-of : "Les pionniers", avec Charvet et Sella (podcast 1987 - 2023 : Les 10 Coupes du monde du XV de France)

Le best of de l'épisode 1, "Les pionniers".

1987, année de la première Coupe du monde de rugby de l'Histoire. En Australie et en Nouvelle-Zélande, le XV de France arrive en grande forme, vainqueur du Grand Chelem lors du Tournoi des V Nations.

Aux côtés d'Adrien Aigoin, Denis Charvet acteur majeur de cette Coupe du monde se plonge dans ses souvenirs pour revenir sur cette édition exceptionnelle. Avec lui, le grand témoin du jour : une légende du XV de France, Philippe Sella (111 sélections).