Champions Cup : "Ça va grincer des dents", Azam regrette l'arrivée d'équipes sud-africaines

"C'est exotique on va dire... je suis assez traditionnel de nature", a livré Olivier Azam. "Je ne vois pas ce que ça va nous amener à part un calendrier encore plus difficile" regrette l'entraîneur des avants du Montpellier HR. Trois équipes sud-africaines participeront à la prochaine campagne de Champions Cup, et 2 au Challenge Européen.