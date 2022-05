Champions Cup : Comment la Rochelle compte se servir de ses finales perdues

La Rochelle affronte Leinster samedi (17h45) en finale de la Champions Cup. Le manager Ronan O'Gara et ses joueurs Wiaan Liebenberg et Ihaia West expliquent comment ils comptent se servir de leurs échecs de la saison dernière en finale (Champions Cup et Top 14) pour soulever le trophée.