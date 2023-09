France-Nouvelle-Zélande : "Ce ne sera pas un moment de plaisir pour les All Blacks", prévient un journaliste néo-zélandais

Interviewé sur l'état de forme des All Blacks et sur leurs chances de remporter le match d'ouverture face aux Bleus (vendredi à 21h15), le journaliste néo-zélandais Oliver Ritchie s'est montré confiant envers son équipe malgré la lourde défaite concédée face aux les Sud Africains (défaite 35-7) à Twickenham lors du dernier test-match de la sélection néo-zélandaise. Mais le journaliste pour la chaîne de télévision Discovery le sait : les All Blacks joueront contre le 15 internationaux français ainsi que les 80 000 supporters tricolores du Stade de France.