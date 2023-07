Coupe du monde de rugby 2023: Calendrier, groupes, supporters, favoris, diffuseurs... Tout ce que vous devez savoir

A quelques semaines du début de la Coupe du monde de rugby qui se déroule en France (8 septembre - 28 octobre), il est encore temps de rattraper son retard sur toutes les informations essentielles pour suivre cette édition à domicile.

Une coupe du monde en France, est-ce une première?

Ce n'est aps la première fois que la Coupe du monde de rugby se déroule sur le sol français, en revanche, c'est la première fois qu'elle s'y déroulera en intégralité. Lors de l'édition 2007, la France avait co-organisé l'événement avec le Pays de Galles et l'Ecosse. En perdant son match d'ouverture face à l'Argentine et donc en finissant deuxième de sa poule, la France s'était retrouvé contrainte de disputer son quart de finale "à domicile" à Cardiff, face aux Néo-Zélandais, pour un victoire historique. La suite avait été un peu moins glorieuse avec une défaite en demi-finale puis lors de la petite finale. Cette année, la Coupe du monde débutera le 8 septembre par un match d'ouverture feu d'artifice: France-Nouvelle-Zélande.

Qui sont les favoris de la compétition?

La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont remporté à elles deux les deux tiers des 9 dernières éditions (3 pour chaque nation), elles sont donc les deux nations favorites historiques, d'autant que l'Afrique du Sud, qui a remporté la dernière édition au Japon est aussi tenante du titre. Mais deux autres nations dominent actuellement le rugby mondial: la France (80% de victoire depuis l'arrivée, de Fabien Galthié à la tête des Bleus en 2020) et l'Irlande, première du classement mondial de l'IRB. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont respectivement 3e et 4e devant l'Ecosse, l'Angleterre, l'Australie et l'Argentine. Le Pays de Galles n'est que 9e. France et Irlande pourraient d'avoir se retrouver dès les quarts de finale de la Coupe du monde.

Que peut espérer l'équipe de France?

Il y a 25 ans, l'équipe de France de football remportait son premier titre lors d'une ciompétition à domicile et réitérer cet exploit est l'objectif affiché d'Antoine Dupont, Romain Ntamack et les autres. La tâche ne sera pas facile pour une nation qui a plutôt l'habitude d'échouer en finale (déjà trois défaites, la dernière d'un seul point en 2011 en Nouvelle-Zélande). Mais depuis 2020, les Bleus ont inversé la dynamique. Avec 80% de victoires, Fabien Galthié est le sélectionneur avec le plus de réussite. Deuxièmes au classement mondial, l'équipe de France a réussi une série record de 14 victoires d'affilée entre juillet 2021 et février 2023.

Dans quelles villes se déroulera la Coupe du monde?

Pour cette 10e édition de la Coupe du monde du rugby, les 20 équipes sélectionnées s’affronteront dans neuf villes de France pour 48 rencontres. Outre le match d’ouverture au stade de France, qui opposera les Bleus à la Nouvelle-Zélande et la finale à Saint-Denis, d’autres affiches rythmeront la compétition qui se déroulera aux quatre coins de l’hexagone. Hormis Paris/St-Denis qui accueille dix matches, Marseille, Nice, Toulouse, Botrdeaux, Nantes et Saint-Etienne et Lyon (qui acueillera France-Italie le 6 octobre). Auparavant, ils auront joué à Lille contre l'Uruguay et à Marseille contre la Namibie. Ils joueront un éventuel quart de finale au stade de France, stade qui accueillera aussi les deux demi-finales et la finale.

Sur quelle chaîne regarder la Coupe du monde?

Le groupe TF1 sera l’unique détenteur des droits de la Coupe du monde de rugby 2023. Le groupe a néanmoins décidé de sous-licencier 28 des 48 matchs à France Télévisions et M6 et ne sera donc pas le seul diffuseur. Tous les matchs des Bleus seront diffusés par TF1. Le programme des matchs est disponible par ici. La Coupe du mmonde sera aussi à suivre en direct et en intégralité sur RMC, la radio du sport et du rugby.

Qui a gagné la Coupe du monde en 2019?

l'Afrique du Sud a remporté la dernière Coupe du monde de rugby, qui s'est déroulée en 2019 au Japon, et pour la première fois en Asie. Elle a disposé en finale de l'Angleterre (32/12) qui faisait pourtant figure de favori de la compétition. La France, après une belle phase de poule terminée à la deuxième place (malheureusement le choc face à l'Angletere avait été annulé en raison d'une tempête) menait les débats en quart de finale face au Pays de Galles, mais a finalement perdu le match en raison d'un carton rouge à la suite d'un coup de coude de Sébastien Vahaamahina. Pour une défaite au finale d'un seul petit point 20-19.

Comment s'organise l'équipe de France?

Avec l’annonce de la liste des 42 joueurs sélectionnés pour participer à la préparation de la Coupe du monde de rugby 2023, les heureux élus s’apprêtent à effectuer les différents stages d’entrainement avant de disputer les 4 matchs de préparations en août. Ils affronteront l’Ecosse à deux reprises, le 5 août à Murrayfield et le 12 aout à Saint-Etienne. Le 19 août ils rencontreront les Fidji à Nantes et concluront les deux mois d’entrainements intensif par un affrontement au Stade de France contre l’Australie le 26 août, quelques jours après l'annonce de la liste finale des 33 joueurs seront retenus pour participer à la Coupe du monde le 21 août prochain.

Quelles sont les nouvelles règles?

Depuis le premier janvier dernier, cinq nouvelles règles ont fait leur apparition sur la scène internationale de rugby. Leur but est d’accélérer le rythme de jeu ainsi que de permettre aux joueurs de gagner du temps. Les buteurs auront désormais un temps limité lors des transformations et des pénalités. Ces règles s’appliquent désormais à tous les niveaux de jeu.