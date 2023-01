FFR : "Respecter la parole des clubs, c'est organiser des élections générales" souhaite Grill, principal opposant à Laporte

Les clubs ont parlé. Et la crise de la Fédération française de rugby se confirme plus que jamais. Plus de la moitié des suffrages a rejeté la désignation de Patrick Buisson comme président délégué de la FFR. Candidat proposé par Laporte, un lourd désaveu pour l'ancien sélectionneur du XV de France. Et une issue incontournable pour l'un de ses plus farouches opposants, Florian Grill : la tenue de nouvelles élections générales.