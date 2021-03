France 32-30 Galles : Ollivon "savoure", mais pense déjà à l’Ecosse

Le XV de France a renversé le pays de Galles (32-30) samedi lors de la 5e journée du Tournoi des 6 nations. "On a tout laissé sur le terrain" a lâché Charles Ollivon après la rencontre. Les Bleus peuvent encore remporter le Tournoi. Il faudra pour cela battre l'Ecosse avec le bonus et un écart d'au moins 21 points, en match en retard. "On savoure ce succès, mais on pense déjà à vendredi" a indiqué l'heureux capitaine.