France - Afrique du Sud : "être survoltés face aux Bleus" insiste le coach des Springboks

Tombeurs de l'Australie, les Bleus défieront l'Affrique du Sud lors d'un second test match, au Vélodrome cette fois, samedi 12 novembre à 20h45. Avec 11 victoires de rang, Fabien Galthié et ses hommes impressionnent et devront faire déjouer des Springboks revanchards, défaits 19-16 le weekend passé en Irlande. Les champions du monde essayeront de ne laisser aucune miette aux vainqueurs du VI Nations.