France - Angleterre : Émotion, mêlée... Alldritt livre les clés du match

"Il y a certains matches où on a moins géré sur le plan émotionnel, mais on apprend pour le match d'après", estime le 3e ligne tricolore. La France accueille l'Angleterre samedi à 21h, lors de la 5e journée des VI Nations. Et avec l'objectif de réaliser son premier Grand Chelem depuis 2010.