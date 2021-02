France - Ecosse : "Compliqué de maintenir le match" insiste Harinordoquy

Amoindrie par 10 cas de Covid, le XV de France doit accueillir l'Ecosse, dimanche pour la 3e journée du Tournoi des Six Nations. Même si ce match n'est pas plus dangereux qu'une rencontre de Top 14, à cause des conditions sanitaires, Imanol Harinordoquy (l'ancien 3e ligne des Bleus) insiste pour reporter le choc contre le Chardon pour ne pas fausser la compétition.