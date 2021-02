France - Ecosse : Vers un match reporté au vendredi 26 mars

La Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby discutent pour trouver une nouvelle date au match entre la France et l’Ecosse. Reporté à cause de 12 cas de coronavirus chez les Bleus, la rencontre devait se jouer dimanche pour le compte de la 3e journée du Tournoi des Six Nations.