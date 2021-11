France - Géorgie : "Là on saura si le duo Ntamack - Jalibert fonctionne" estime Moscato

Fabien Galthié avait décidé de titulariser Jalibert contre l'Argentine et de décaler Ntamack au centre. Une association plutôt décevante, en lien avec le match laborieux mais victorieux contre les Pumas. Face à la Géorgie, le XV de France devra hausser son niveau et trouver des certitudes pensent Moscato et Charvet.