France - Nouvelle-Zelande : Le vainqueur "marquera son territoire" en vue de 2023 juge Atcher

Claude Atcher évoque pour RMC Sport l'importance du test match entre le XV de France et les All Blacks samedi. Deux ans avant le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 qui verra s'affronter ces deux sélections. Et le directeur général de l'organisation du Mondial 2023 y voit une opportunité pour grappiller de la confiance pour les hommes de Galthié.