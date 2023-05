La Rochelle 47-28 Exeter : "Je n'ai jamais connu ça", Alldritt salue la ferveur des supporters rochelais



Face à la presse, Grégory Alldritt et Antoine Hastoy ont salué l'ambiance "incroyable" et la marée jaune et noire qui a déferlé sur le Matmut Atlantique de Bordeaux lors du succès de La Rochelle face aux Exeter Chiefs (47-28). Les Maritimes espèrent que la ferveur de leurs supporters sera de nouveau au rendez-vous à l'Aviva Stadium pour le choc face aux Irlandais du Leinster en finale de la Champions Cup le 20 mai prochain.