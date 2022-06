La Rochelle : "On pourrait faire un film de cette saison" savoure la révélation Haddad

Révélation rochelaise de la fin de saison, monstrueux en finale de Champions Cup face au Leinster, où il a parfaitement compensé le forfait de Victor Vito, Matthias Haddad confirme tous les espoirs placés très tôt en lui. Champion du monde à 18 ans, champion d’Europe à 21, le flanker né et formé à La Rochelle se confie à RMC Sport avant la folle fin de saison de Top 14 et ce déplacement capital dans la course au doublé, à Lyon, dimanche (21h05).