Les 10 Coupes du monde du XV de France / 2003 : Le bourreau Wilkinson, avec Frédéric Michalak (ép. 5)

Podcast complet. 2003, l'équipe de France arrive en Australie sûr d'elle et de ses forces. Dans ses rangs, un jeune rugbyman d'à peine 20 ans, qui fera énormément parler de lui, Frédéric Michalak. Avec Denis Charvet et Adrien Aigoin, il revient sur cette 5e Coupe du monde, où les Bleus ont survolé la compétition. Jusqu'aux demi-finales, où les hommes de Bernard Laporte tombent sur l'Angleterre et un Jonny Wilkinson survolté, qui, entre drops et pénalités, passe les 24 points inscrits par le XV de la Rose. Dans des conditions dantesques, et malgré un effectif excellent, les Français ne parviennent pas à contrer les Anglais et ne se qualifient pas en finale. Une déception, sur laquelle revient notre grand témoin du jour.