Les 10 Coupes du monde du XV de France : 2011 : À un point du bonheur, avec Imanol Harinordoquy

Podcast intégral. 2011, de cette Coupe du monde, on retient cette incroyable finale face aux All Blacks, perdu d'un seul petit point. A un point près, la France était championne du monde et touchait le Graal. Mais l'Histoire est ainsi faite et la finale a été perdue, après des phases de poule compliquées et des phases finales disputées.

Imanol Harinordoquy revient avec Adrien Aigoin et Denis Charvet sur cette 7e édition de la Coupe du monde et sur toutes les histoires qui l'entourent notamment avec Marc Lièvremont, sélectionneur des Bleus à l'époque.

Un épisode riche en anecdotes, au plus près du vestiaire des Bleus.