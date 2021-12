Les grands moments du sport français en 2021 : France 40-25 Nouvelle-Zélande

Le XV de France attendait cela depuis 2009 ! Le 20 novembre, les Bleus de Galthié sont venus à bout des All Blacks dans un Stade de France en fusion. Des essais de Mauvaka (X2), Ntamack et Penaud pour signer la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande.

Revivez la fin de ce match avec les commentaires RMC de Wilfried Templier et Denis Charvet.