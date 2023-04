Mondial rugby 2023 : Le programme complet de la phase de poules

Les Bleus défieront à tour de rôle la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, la Namibie puis l'Italie. Découvrez le programme des autres groupes, avec l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Ecosse dans le groupe B, l'Australie et le Pays de Galles dans le C, l'Angleterre, l'Argentine et le Japon dans le D.