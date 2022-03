Mondial rugby 2023 : Six tickets à distribuer, le programme des barrages

Six places restent à prendre pour rejoindre les 14 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2023 en France. Le tournoi accueillera encore deux équipes européennes, dont la Géorgie, une équipe américaine (États-Unis ou Chili), une équipe africaine, le vainqueur du barrage Asie / Océanie et le vainqueur du tournoi final de qualifications.

Groupe A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Afrique 1

Groupe B : Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Asie/Océanie 1, Europe 2

Groupe C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Europe 1, vainqueur TQ

Groupe D : Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Amérique 2