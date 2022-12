Munster 13-18 Stade Toulousain : "Un vrai vieux match de Coupe d’Europe" pour Mola

La Stade Toulousain s’impose 18 à 13 à Thomond Park dans l’antre du Munster où il n’est jamais facile de gagner. Deux essais de Lebel et Tauzin et surtout une défense de fer et des avants qui ont fait très mal aux Irlandais ont permis à aux Toulousains de frapper fort d’entrée de cette Champions Cup. Dans des conditions exécrables, ils ont mis le bleu de chauffe, loin du rugby flamboyant qu’ils affectionnent d’habitude. Mais ça a payé, avant de recevoir Sale, dimanche prochain.