Pour Moscato, le XV de France doit "envoyer un message à la planète rugby"... en gagnant "tout"

Trois test-matches (Géorgie, Argentine, Nouvelle-Zélande) se présentent sur la route des Bleus cet automne et on sait à quel point, ils sont importants dans une saison. Vincent Moscato estime qu'un possible succès en 2023 au Mondial peut se préparer dès maintenant. Et il faut envoyer un gros message en gagnant toutes les rencontres.