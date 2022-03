Rabah Madjer revit son geste légendaire lors de Porto - Bayern Munich (After Galaxy)

Extrait de l'épisode 29 du podcast After Galaxy: Rabah Madjer, entretien avec une légende

Une occasion unique de revenir sur une carrière marquante et légendaire. Outre sa talonnade avec le FC Porto en finale de C1 1987 face au Bayern Munich, Madjer – le joueur, l'entraîneur, le sélectionneur - s'est offert des souvenirs aussi extraordinaires que douloureux (le Mondial 1982, le France -Algérie de 2001…). Mais aussi d'autres moments et anecdotes moins connus : son passage au Racing, son presque transfert au Paris SG, le « génie » Paulo Futre, Cristiano Ronaldo…