Rugby à 7 : Pas de JO pour les Bleus, "on doit grandir" reconnaît Daret

Désillusion pour l'équipe de France de rugby à 7, battue dimanche par l'Irlande (19-28) en finale du tournoi de qualification olympique (TQO). Les Bleus de Jérôme Daret n'iront pas aux JO de Tokyo. "On doit se nourrir de tout ça, on doit avancer et grandir" a reconnu le sélectionneur.