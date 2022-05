Rugby : Coupe du monde, tous les deux ans... "il y a plusieurs versions" confirme le DG de Six Nations Rugby

La rumeur enfle depuis des mois et elle est bien au centre des discussions entre toutes les parties prenantes du rugby mondial. La Coupe du monde tous les deux ans pourrait bien être adoptée. Benjamin Morel, patron de Six Nation Rugby, le confirme : tout le monde est autour de la table et "plusieurs versions" sont envisagées pour cette nouvelle mouture.