Rugby GIP 2023 : "On est dans un temps d'investigation" déclare Amélie Oudéa-Castéra

Démissions, burn-out, dépressions... L'Equipe a publié une enquête titrée «Terreur dans les bureaux » le 22 juin, mettant en cause les conditions de travail au sein du GIP 2023. Son directeur, Claude Atcher, y est notamment mis en cause. Au micro de RMC, la ministre des Sports a affirmé avoir fait appel au comité d'éthique du GIP et a demandé à l'inspection du travail d'enquêter. "On est tous mobilisés" assure Amélie Oudéa-Castéra.