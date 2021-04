Rugby : Six Français candidats au titre de joueur européen de l'année 2021

L'EPCR a dévoilé le nom des 15 candidats, avec six joueurs français évoluant à La Rochelle, au Stade Toulousain et à l'UBB. Cinq autres joueurs étrangers évoluent dans le Top 14, et 4 au Leinster. Le Stade Rochelais est le club le plus représenté.