Rugby : très ému, Skrela regrette le timing des élections fédérales et veut protéger le XV de France

En cette fin de printemps, le rugby français va vivre une échéance importante pour son avenir. Des élections partielles du comité directeur (24-26 mai) avec l'élection du nouveau président de la FFR à la mi-juin (12-14 juin). Un timing pas forcément bienvenu juste avant une Coupe du monde 2023 disputée à domicile et capitale pour le XV de France. Très ému et inquiet des conséquences que cela pourrait avoir sur la sélection, Jean-Claude Skrela remet en cause ces dates et aurait aimé que tout se décide après le Mondial...