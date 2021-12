Stade Toulousain : "On ne sait pas trop où on va" à cause du Covid avoue Dupont

Plusieurs rencontres de Champions Cup et de Challenge Cup ont déjà été annulées, en raison de cas de Covid détectés dans les effectifs de plusieurs participants. "C'est pas évident, on sent qu'il n'y a pas d'équité" regrette l'international français, qui espère "jouer devant du public" le plus longtemps possible.