Top 14 : son essai sublime, la rivalité avec La Rochelle... Ntamack invité du Super Moscato Show

Ce n'est peut-être pas l'essai de sa vie - on l'espère pourquoi pas dans quelques mois sous le maillot des Bleus - mais c'est un moment qui va compter dans sa carrière. Alors que Toulouse était mené par La Rochelle et se dirigeait vers un premier Brennus, Romain Ntamack a surgi, porté l'estocade sur 40 mètres, avant d'aplatir le ballon et d'offrir un 22e titre au Stade toulousain. Un moment d'anthologie qui ont provoqué les larmes du demi d'ouverture. Et sur lequel il est revenue entre autre dans le Super Moscato Show.