Barrage Top 14/Pro D2 : Le derby basque ? "Mes parents vont se déchirer" s’amuse Deschamps

Après la victoire de la France contre la Bulgarie ce mercredi (3-0), Didier Deschamps a reçu une dernière question en conférence de presse sur le derby basque en rugby. Biarritz et Bayonne s’affrontent ce samedi pour le barrage d’accession au Top 14. Originaire de Bayonne, le sélectionneur de l’équipe de France tentera de regarder cette rencontre et aura une pensée pour ses parents. Son père supporte le BO et sa mère préfère l’Aviron.