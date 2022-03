Brive 28-12 Castres : "Ça fait dégonfler les têtes" se félicite coach Broncan

Castres a perdu 28-12 à Brive, samedi pour la 21e journée de TOP 14. Les Tarnais ne sont plus sur le podium après ce revers logique, pour le plus grand bonheur du coach du CO, Pierre-Henry Broncan.