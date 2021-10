Castres 27-16 Toulon : "On a joué à l'envers", l'incroyable ras-le-bol de Rebbadj

Toulon a perdu 27-16 à Castres, ce samedi pour la 5e journée de TOP 14, en jouant pendant plus de 30 minutes à 14 et 8 minutes à 13. Alors que le RCT était quand même revenu à 6 points du CO dans les 10 dernières, le manque de maîtrise varois a sabordé les efforts toulonnais. Peu bavard, dont les silences en disant autant, sinon plus, que ses quelques mots, le 2e ligne de Toulon Swan Rebbadj s'est montré excédé en conférence de presse.