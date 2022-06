Castres - Montpellier : "Ce n'est pas une finale au rabais" peste Darricarrère

Le Castres Olympique défiera le Montpellier HR en finale du Top 14 vendredi. Le premier de la saison régulière contre le deuxième. Et le co-entraîneur du CO en a marre d'entendre qu'une finale Stade Toulousain - UBB aurait été plus spectaculaire.