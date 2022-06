Castres - Montpellier : L’échange sympathique entre Saint-André et Revol, futurs adversaires en finale de Top 14

Sur les antennes de RMC, Philippe Saint-André (directeur du rugby du MHR) et Pierre-Yves Revol (président du CO) ont pu tranquillement se parler et s’encenser, à moins d’une semaine de la finale de Top 14 entre Montpellier et Castres.