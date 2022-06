Castres : "On ne triche pas, ça représente la ville" sourit Darricarrère

"On donne tout sur le terrain, ils aiment ça, ce sont les valeurs de ce club et ça représente les supporters" souligne l'entraîneur lignes arrières Castres Olympique. Les fans du CO étaient réunis en nombre à Toulouse pour le départ de l'équipe de rugby au Stade de France. Castres défiera Montpellier vendredi en finale du Top 14.