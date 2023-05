Ép. 116 / Top 14 : un barragiste peut-il créer l’exploit ? (Entre Les Potos)

On connait les 6 équipes en lice pour être champion de France. Les deux monstres, La Rochelle et Toulouse font encore figure de favoris. Mais Lyon, le Racing, le Stade Français ou Bordeaux ont-ils une gueule de champion ? Et ont-ils les armes pour créer l’exploit ?



Les Potos détaillent les deux affiches des barrages et se penchent sur la fin de saison. Qui va soulever le Brennus ? Réponse ici. Enfin peut-être…



Et la bande fait le point sur l’affaire Haouas. Mis en examen pour violence conjugal, le pilier du XV de France vient peut-être de mettre un point final à sa carrière.