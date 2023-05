Episode 113 : Montpellier, le champion déchu avec Mohed Altrad, le président du MHR (Entre les Potos)

Dans le rugby, tout va très vite. La preuve avec le MHR, champion 2022, et qui regardera les phases finales à la télé. Le mastodonte héraultais n'a plus gagné un match depuis le 25 mars... A qui la faute ? Est-ce que le club est sur un fin de cycle ? Les titres sont-ils trop durs à digérer ? Comment rebondir après un échec ?

Pour en parler, vos potos et le président de Montpellier Hérault Rugby, Mohed Altrad