"Ils sont tous gentils", Moscato tire la sonnette d'alarme sur la situation du Stade Français, dernier de Top 14

Dernier de Top 14 et encore humilié ce dimanche à Toulon (38-5), le Stade Français est au fond du trou. 3 matches avec autant de défaites et surtout des contenus on ne peut plus inquiétants. Le constat est partagé par Vincent Moscato Show qui tire la sonnette d'alarme.